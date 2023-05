El mayor ataque con drones de su historia sorprende a los habitantes de Moscú

"Estábamos todos durmiendo, eran las 4 de la mañana. De repente hubo dos explosiones y se activaron las alarmas de todos los coches", cuenta a AFP este hombre que vive cerca de la calle Atlassova, donde cayó el dron.

"¿Por qué no funcionó la defensa antiaérea? ¿Por qué no sonaron las sirenas? ¿Cómo llegaron hasta aquí (los drones)? ¿Y de dónde salieron?", se pregunta.

Maxim, aduanero de profesión, plantea la posibilidad de que los drones hayan podido ser lanzados desde dentro de Rusia tras ser introducidos en camiones. Y se pregunta por qué siguen abiertas las fronteras con países "poco amistosos".

Anna, que vive también cerca del edificio alcanzado por el dron en este barrio, muestra la misma preocupación.

"Las noticias no son nada tranquilizadoras", aunque al menos no hubo "víctimas graves", afirma esta mujer de 30 años. "Espero que no haya pánico, no queremos eso", añade.

El presidente Vladimir Putin afirmó el martes que el mayor ataque con drones de la historia de Ucrania contra Moscú fue un intento de asustar y provocar a Rusia, y que se reforzarían las defensas aéreas en torno a la capital del país.

Rusia declaró que ocho aviones no tripulados atacaron zonas civiles de Moscú y la región de Moscú —con una población de más de 21 millones de habitantes— en las primeras horas del martes, pero fueron derribados o desviados con inhibidores electrónicos especiales.

El alcalde de Moscú dijo que dos personas resultaron heridas de levedad, y los daños materiales fueron "menores".

Desde el mes de marzo, Rusia se vio golpeada por una serie de sabotajes, ataques con drones e incursiones armadas en regiones fronterizas con Ucrania.