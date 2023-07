Los sindicatos de Estados Unidos viven un resurgimiento

La actriz dijo que las respuestas de los estudios a las preocupaciones del gremio habían sido "insultantes e irrespetuosas”. "Nosotros somos las víctimas aquí", dijo Drescher en una conferencia de prensa hace una semana. "Estamos siendo víctimas de una entidad muy codiciosa”.

Tanto SAG-AFTRA como el Sindicato de Guionistas de América (WGA) exigen aumentos en el salario base y en los residuales —honorarios pagados por la televisión en streaming—, además de garantías de que su trabajo no será sustituido por la inteligencia artificial (IA).

El movimiento de los trabajadores en Hollywood para exigir mejores condiciones laborales no está aislado. En los últimos años, los trabajadores de medios como la revista New Yorker y el periódico New York Times también se han ido a huelga para pedir sueldos más competitivos ante los cada vez más elevados costos de vida en Nueva York.

Fuera de los sectores de entrenamiento y de los medios de comunicación, los trabajadores de Spirit AeroSystems, un importante proveedor de Boeing en Kansas, acordaron irse a huelga después de que la mayoría rechazaran las condiciones del nuevo contrato colectivo.

Además, han surgido nuevos sindicatos en empresas como Amazon y Starbucks.

“Este es un momento muy, muy emocionante e interesante, porque no hemos visto el tipo de aumento en la organización sindical y las acciones y acciones colectivas en formas diferentes a las que van incluso más allá de la negociación colectiva”, dijo Thomas A. Kochan, profesor de Gestión en la MIT Sloan School of Management en un podcast de Gallup.