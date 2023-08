"Se confirmó que hemos tenido seis víctimas mortales y todavía continuamos las operaciones de búsqueda y rescate por lo que no sabemos que pasará con esa cifra", dijo el alcalde de Maui, Mitch Roth, en rueda de prensa.

El estado de emergencia fue anunciado, dijo la vicegobernadora de Hawái, Sylvia Luke, con los hospitales de la isla de Maui "saturados con pacientes por quemaduras y personas afectadas por inhalar humo".

"La línea de emergencias no funciona, el servicio celular no funciona, los teléfonos no funcionan", agregó.

Más de 14,000 casas están incomunicadas, reportó poweroutage.us.

Lahaina, un pueblo de unos 12,000 habitantes en el noroeste de Maui, ha sido el más afectado. "Ha quedado destruido y cientos de familias han sido desplazadas", dijo.

Imágenes difundidas en las redes sociales muestran las brasas destruyendo el turístico pueblo, densas columnas de humo tiñendo el cielo de negro y varios de los botes de la marina de Lahaina también en llamas.

Habitantes de la zona saltaron al agua "para evitar el fuego", dijo más temprano el mayor general del Ejército estadounidense, Kenneth Hara, a Hawaii News Now. Al menos doce personas fueron rescatadas del mar por la Guardia Costera.

"Fue terrible", dijo la residente de Lahaina Claire Kent a la cadena CNN.

Kent explicó que varias regiones de Maui, como Lahaina, se quedaron sin electricidad en la madrugada, por lo que los vecinos no tenían noticias del avance del fuego.