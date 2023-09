No pintaba gordas: ¿Cómo era su estilo artístico?

"Nadie me cree, pero es cierto (...) No he pintado una gorda en mi vida", dijo en alguna ocasión Botero, considerado el pintor y escultor colombiano más grande de todos los tiempos.

"Me interesa el volumen, la sensualidad de la forma. Si pinto una mujer, un hombre, un perro o un caballo, lo hago con volumen. No es que yo tenga una obsesión con las mujeres gordas", explicó.

Botero, el colombiano más universal después del escritor Gabriel García Márquez, y murió el viernes en Mónaco a los 91 años, a consecuencia de una pulmonía.

Si bien vivió la mayor parte de su vida en Europa y Estados Unidos, su obra estuvo poblada de rollizos toreros, prostitutas, caudillos y otros personajes que evocaban a su Medellín natal.

"Pinté a Colombia toda mi vida", dijo en cierta ocasión. "Los aspectos amables que conocí en la infancia y adolescencia".

Reconocido por la sensual volumetría de sus pinturas y esculturas, la obra de Botero no fue solo una revolución estética, ya que con los mismas curvas y colores pastel sus lienzos denunciaron también la violencia que desangró a Colombia, incluyendo la muerte del narcotraficante Pablo Escobar.

Una de sus esculturas, "El Pájaro", fue destruida a mediados de 1995 por la explosión de una bomba en un parque de Medellín que mató a más de 20 personas. Botero respondió instalando otro enorme pájaro junto a la escultura con los intestinos abiertos por la explosión.