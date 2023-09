Ninguna nación tiene garantizada su independencia si Ucrania es derrotada: Biden

Se prevé que el presidente ucraniano sea la estrella de este encuentro que reúne a más de 140 mandatarios de todo el mundo.

"Es muy importante que nuestra palabra, nuestros mensajes sean oídos por nuestros socios", dijo Zelenski el lunes durante una visita a un hospital neoyorquino donde se recuperan soldados ucranianos que han resultado gravemente heridos en la defensa de su país tras la invasión rusa hace año y medio.

I started my visit to the U.S. with the most important thing: meeting our wounded warriors at Staten Island University Hospital.

I thanked them all for their service and wished them a speedy recovery.

I also thanked and awarded medical personnel and the Kind Deeds foundation. pic.twitter.com/VPO5ytor7s

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2023