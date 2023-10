Un camión choca en Illinois y derrama 4,000 galones de una sustancia tóxica

La Agencia de Protección del Medio Ambiente del estado dijo que alrededor de 4,000 galones fueron derramados, por lo que 500 personas fueron evacuadas del área del impacto, ocurrido en la Autopista 40 al este de Teutopolis.

Aunque el amoniaco no es un veneno per se y no causa daños crónicos a largo plazo en seres vivos, su exposición a él, incluso en pequeñas concentraciones, es irritante para pulmones, ojos y garganta, de acuerdo a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional.

Las autoridades dijeron que investigarán la causa del accidente, mientras tanto el derrame fue reparado de manera parcial.