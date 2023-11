Los pacientes en Gaza están en la calle sin recibir atención médica

Los dos hospitales más grandes de Gaza, Al Shifa y Al-Quds, dijeron que estaban suspendiendo sus operaciones. Con más personas muertas y heridas cada día, hay cada vez menos lugares adonde pueden acudir los heridos.

En las calles de la Franja de Gaza hay pacientes "sin atención médica" tras las "evacuaciones forzadas" de dos hospitales pediátricos, dijo el domingo el responsable de los hospitales en el enclave palestino, gobernado por Hamás.

"Las evacuaciones forzadas de los hospitales pediátricos Al Nasr y Al Rantisi han dejado a personas enfermas en las calles sin atención médica" en la ciudad de Gaza, dijo Mohamed Zaqut.

"Hemos perdido totalmente el contacto con el personal sanitario" de estos dos hospitales, agregó.

"Soldados israelíes abrieron y aseguraron un pasaje para permitir que la población civil evacúe, a pie y en ambulancia, los hospitales Al-Shifa, Al-Rantisi y Al Nasr", indicó anteriormente el ejército israelí.

Según Zaqut la situación en Al Shifa, el complejo hospitalario más grande de la Franja de Gaza, es "catastrófica" y subrayó que "nadie puede entrar ni salir de él".

"Debemos salvar a los bebés prematuros", pidió. Dos de los 39 niños cuyas incubadoras dejaron de funcionar en Al Shifa murieron, según médicos y organizaciones.

Israel había anunciado el sábado que sus soldados ayudarían este domingo en la evacuación de bebés recién nacidos.

Según Melanie Ward, directora de la organización Medical aid for Palestinians (MAP), "las ambulancias no pueden acceder al hospital, sobre todo aquellas que tienen el equipo necesario para transportar a estos bebés, y ningún hospital tiene la capacidad de recibirlos, por lo que no tenemos indicios de que estos traslados puedan realizarse de manera segura".

Durante varios días, los responsables de Al Shifa han estado advirtiendo que docenas de cuerpos fueron abandonados cerca del hospital y en su patio.

Un paramédico de Al Shifa, contactado por teléfono, dijo a la AFP que las ambulancias habían sido atacadas por francotiradores.

"Pedimos poder enterrar los cuerpos, pero cualquiera que salga al patio del hospital Al Shifa recibe un disparo", dijo Zaqout.

La última cifra de muertos en la Franja de Gaza, publicada el viernes, es de más de 11,000 desde el comienzo de la guerra desencadenada el 7 de octubre por un ataque sin precedentes de Hamás en Israel, que mató a 1,200 personas.

Israel dice que Hamás ha colocado centros de mando debajo y cerca de los hospitales y que necesita llegar a ellos para liberar a unos 200 rehenes que los militantes tomaron en Israel en un ataque hace poco más de un mes. Hamás ha negado haber utilizado los hospitales de esta manera.

El domingo, un funcionario palestino informado sobre las conversaciones sobre la liberación de rehenes dijo que Hamás había suspendido las negociaciones debido a la forma en que Israel había manejado el hospital de Shifa.

No hubo comentarios inmediatos ni de Hamás ni de Israel.