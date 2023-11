"Ladrón" y "desequilibrado mental": así fue el debate presidencial en Argentina

El mandatario electo en el balotaje asumirá su cargo el 10 de diciembre y buscará revertir la complicada situación económica del país, que según analistas podría finalizar 2023 con una inflación de 180%, con una elevada pobreza, mayor devaluación de su moneda, un preocupante déficit fiscal y reservas negativas en las arcas del Banco Central.

"Hace 10 días que Massa y Milei están cabeza a cabeza en las encuestas", expresó recientemente en declaraciones radiales el analista político Federico González.

El debate "lo va a ver todo el país. Creo que puede influir y no solamente en los que no están decididos (...). Hay un 20% que son sensibles a lo que van a escuchar. Creo que es muy importante que no se equivoquen. En general, gana el que se equivoca menos", añadió.

Los mercados reaccionan a la recta final

"Entramos en la recta final de cara al balotage del 19 de noviembre, observándose en los últimos días una suba en la cotización de los dólares financieros y de las acciones locales", recordó el Grupo SBS en un informe.

Los principales temas que deberá enfrentar la próxima administración son una inflación que podría rondar el 180% este año, en medio de una economía recesiva, escasas reservas en el banco central (BCRA) y un elevado déficit fiscal.

"Dentro de los desafíos que requerirán de inmediatas definiciones está justamente el desequilibrio cambiario, tal como reflejan las alicaídas reservas netas, por lo cual los operadores se encontrarán muy atentos a las estrategias de quien resulte electo", dijo el economista Gustavo Ber.

Con información de Reuters y AFP