Bolivia elegirá a su presidente entre dos candidatos de derecha en un balotaje

El millonario Samuel Doria Medina, favorito en todas las encuestas hasta hace una semana, quedo relegado al tercer puesto con más del 19%.

Si ningún candidato presidencial obtiene más del 40% de los votos con una ventaja de 10 puntos porcentuales, las elecciones se definirán en una segunda vuelta el 19 de octubre. Los resultados oficiales completos se informarán en un plazo de siete días.

Después de 20 años en el poder, la izquierda impulsada primero por Evo Morales y luego por el presidente Luis Arce dejará el poder en noviembre. Eduardo del Castillo, del MAS, había conseguido apenas el 3.2%, según los primeros resultados difundidos el domingo por la noche.

La sorpresa

El triunfo de Paz generó sorpresa en Bolivia, ya que en todas las encuestas preliminares había obtenido un apoyo del 10%, muy por detrás de "Tuto" Quiroga y del candidato Samuel Doria Medina, de la coalición de centroderecha Alianza Unidad.

"La sorpresa Rodrigo Paz es en contra del sistema político y de los viejos políticos que siguen participando, o sea, no es solamente en contra del MAS, hay un empute (enojo) ciudadano frente a la vieja partidocracia", dijo el analista político José Luis Santisteban al canal local Red Uno.

Entre sus propuestas, Paz planea descentralizar el gobierno mediante la introducción de un modelo económico 50-50, donde el gobierno central gestionaría solo la mitad de los fondos públicos. El resto se destinaría a los gobiernos regionales.

Doria Medina reconoció la derrota y manifestó que apoyará a Rodrigo Paz en el balotaje.