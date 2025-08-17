Bolivia elegirá a su presidente entre dos candidatos de derecha en un balotaje

Elecciones trascurren con tranquilidad
La participación electoral del domingo fue estable, informaron las autoridades. A pesar de la preocupación previa de que el proceso electoral en Bolivia pudiera verse obstaculizado por los partidarios de Morales, quienes habían llamado a la ciudadanía a boicotear la elección, observadores internacionales dijeron que los comicios se desarrollaron sin mayores problemas.
El jefe de la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Juan Fernando Cristo, afirmó en una publicación en X que las elecciones transcurrieron con normalidad.
Más temprano el domingo se produjeron algunos incidentes menores en los centros electorales de la región central de Cochabamba, bastión político de Morales.
Un giro para Bolivia
Con un abarrotado campo electoral de ocho candidatos presidenciales y ningún postulante dominante del MAS, las elecciones marcaron un "momento decisivo" para Bolivia, según Glaeldys González Calanche, analista de la organización Crisis Group para la región andina.
La frágil economía de Bolivia era la principal preocupación de los votantes antes de las elecciones. Las subidas de precios han superado a las de otros países latinoamericanos este año, y el combustible y los dólares escasean.
La inflación anual se duplicó hasta alcanzar el 23% en junio, frente al 12% de enero, y algunos bolivianos han recurrido a las criptomonedas como cobertura.
Muchos bolivianos, especialmente aquellos que trabajan en la economía informal, ahora tienen dificultades para llegar a fin de mes, dijo el economista Roger López.
"Ahora los precios de la canasta familiar están subiendo y están subiendo aceleradamente", dijo López.
Los primeros resultados mostraron que muchos optaron por castigar al MAS el domingo.
"Cada año la situación empeoró y empeoró (...) No hay oportunidad de trabajo", dijo Silvia Morales, de 30 años, que trabaja en un comercio minorista de La Paz, quien había anticipado que votaría por la centroderecha.
Carlos Blanco Casas, un profesor de 60 años de La Paz, dijo que también tenía la intención de votar por un cambio. "Hay necesidad de un golpe de timón. Veo que estas elecciones están con esperanza ante todo", afirmó.
Con información de AFP y Reuters