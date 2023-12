La energía nuclear: ¿una solución ante el cambio climático?

"No tenemos tiempo que perder en distracciones peligrosas como la energía nuclear", reaccionó Jeff Ordower, director para América del Norte del grupo ambientalista 350.org.

"Para que la energía nuclear avanzada pueda estar a la altura de sus promesas, los responsables políticos deberán comprometerse seriamente", explicó en un reciente artículo el Instituto Breakthrough, basado en California.

El director de Diplomacia en The Climate Reality Project América Latina señala que los costos de una planta nuclear son muy altos desde la instalación de la planta, que debe contar con una tecnología específica y no puede ser construida en cualquier área.

“Necesitas que no sea una zona sísmica, que no sea una zona de pluvosidad. No puede solo ir sembrado plantas nucleares en cualquier sitio”, indica Rodolfo Godinez.

Además, la construcción de los reactores nucleares en el pasado ha sufrido retrasos de hasta 10 años por reveses industriales.

Otro costo que Godínez señala es la construcción de sarcófagos

Además, señala que buena parte de los costos operativos de este tipo de complejo están en las medidas de seguridad “Las plantas nucleares tienen medidas de seguridad redundantes, es decir, si falla algo, tienes otra medida que te protege.

Pero ¿cómo garantizar la financiación de estos proyectos faraónicos y arriesgados, cuya vida se prolonga durante décadas?