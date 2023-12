Estas son las claves del nuevo protocolo de protestas en Argentina

Advirtió además que "todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables". "El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad".

En qué consiste el protocolo

El protocolo, publicado en el Boletín Oficial de Argentina el 14 de diciembre, consta de los siguientes 12 puntos.

1. Que las cuatro fuerzas federales intervendrán frente a cortes, piquetes o bloqueos, ya sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias: se cumple o no se cumple.

2. Las fuerzas podrán intervenir sin orden judicial, como lo determina el artículo 194 del Código Penal para los delitos en flagrancia.

3. No se tomará en cuenta que hayan vías alternativas al tránsito o la circulación. Si se corta la vía principal, se libera la vía principal.

4. Se actuará hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación

5. Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia.

6. Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito.

7. También se identificarán a los vehículos utilizados para registrar una infracción administrativa y/o penal.

8. Los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores y organizadores serán remitidos a las autoridades de aplicación correspondientes.