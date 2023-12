Javier Milei promete un "shock económico" al asumir la presidencia de Argentina

Javier Milei, un economista libertario y ultraliberal de 53 años, asumió este domingo la presidencia de Argentina decidido a darle un tratamiento de shock con el que promete sacar al país de su agónica crisis económica, aunque necesitará del apoyo de la oposición.

"No hay plata, no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock", exclamó Milei ante miles de personas que se congregaron para escucharlo en la plaza frente al Congreso. "En el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo", añadió.