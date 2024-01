El accidente del metro no dejó hubo víctimas fatales y ninguno de los 24 heridos presenta gravedad, explicó Ian Swords, comandante de los servicios médicos de emergencia en el lugar.

El lugar del choque se localizó en el corazón de Upper West Side, un opulento barrio de Manhattan.

"Aproximadamente a las 15:00 horas (20:00 GMT), nuestras unidades fueron notificadas del choque de dos trenes", informó el comandante del departamento de bomberos Mike Meyers.

At 3:01 today, FDNY units responded to a train derailment at the 96th St. 1/2/3 station. Units arrived in minutes, began a structural assessment and evacuation of passengers from the derailed train. pic.twitter.com/nEASIl2pQE

— FDNY (@FDNY) January 5, 2024