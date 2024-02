¿Qué pasó con Sebastián Piñera y el accidente en el que murió?

La muerte del exmandatario, que tenía cuatro hijos, fue reportada previamente la oficina del exgobernante en un comunicado de prensa, que detalló que el accidente aéreo tuvo lugar en la Región de Los Ríos.

Lo que se sabe del accidente de Piñera

La aeronave dio con la proa en tierra a los pocos minutos de despegar, de acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile (DGAC).

“Aproximadamente a las 15:30 horas, el helicóptero matrícula CC- PHP, en las inmediaciones del sector Ilhue, Lago Ranco, Región de Los Ríos, tras el despegue y luego de unos pocos minutos de vuelo, capotó en el lugar”, partió precisando la DGAC.

El exministro de su gobierno y vecino de Lago Ranco, Gerardo Varela, dijo sobre el accidente: "No se sabe bien si tuvo un infarto o no, pero no habría sido capaz de sacarse el cinturón y, en consecuencia, se habría hundido con el helicóptero", en un lago de aguas profundas y turbulentas.

La Fiscalía Regional de Los Ríos, una región turística de lagos y volcanes donde Piñera viajaba en las vacaciones del verano austral, informó en un comunicado que inició una investigación sobre el accidente para esclarecer los hechos.

Piñera, que llevaba dos décadas pilotando helicópteros, acostumbraba a ponerse a los mandos del aparato cuando volaba.

Funcionarios del Servicio Médico Legal (SML) ingresaron a una oficina de Carabineros de Lago Ranco, donde se encontraba el cuerpo del expresidente, en medio de algunas personas que se acercaron a expresar mensajes de condolencia a la familia, observó un equipo de la AFP.