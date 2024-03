Biden dice que Netanyahu "daña más que lo que ayuda" a Israel con guerra en Gaza

Netanyahu "tiene el derecho de defender a Israel, el derecho de seguir persiguiendo a Hamás", dijo Biden, pero agregó que "debe prestar más atención a las vidas inocentes que se están perdiendo como consecuencia de las acciones tomadas".

No obstante, preguntado sobre si una invasión israelí de Ráfah sería una línea roja para él con Netanyahu, Biden dijo: "Es una línea roja, pero nunca voy a abandonar Israel. La defensa de Israel sigue siendo fundamental. Así que no hay una línea roja (en la que) vaya a cortar todas las armas para que no tengan la Cúpula de Hierro para protegerles".

Miles de israelíes piden dimisión de Netanyahu

En este contexto, miles de israelíes se manifestaron este sábado en Tel Aviv gritando consignas como "¡Elecciones ahora!" y "¡Que vuelvan los rehenes!" para pedir la destitución del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y expresar el dolor de un país "roto" por el trauma del 7 de octubre.

La multitud agitó pancartas con los rostros de los israelíes capturados por Hamás durante el ataque del 7 de octubre. Muchos carteles pedían también el regreso a casa de los rehenes.

Activistas israelíes asisten a una manifestación antigubernamental en Tel Aviv el 9 de marzo de 2024, en medio de batallas en curso entre Israel y el grupo militante palestino Hamás. (Foto de JACK GUEZ / AFP) (JACK GUEZ/AFP)

El ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre dejó cerca de 1.160 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP a partir de datos israelíes.

Durante el asalto, los combatientes islamistas capturaron también a 250 personas. Las autoridades israelíes estiman que unas 130 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 31 habrían muerto.

En respuesta al ataque, Israel prometió "aniquilar" a Hamás y lanzó una ofensiva que ya ha matado a 30.960 personas en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el movimiento islamista, que gobierna el estrecho territorio palestino desde 2007.

"Somos un país roto", afirmó Ora, una psicóloga de unos 60 años que no quiso dar su apellido, durante la manifestación. Alva, un antiguo soldado que se dedica a vender equipos médicos opinó que "Netanyahu y su gobierno están destruyendo al país".

Un sentimiento compartido por todos los entrevistados, que aseguran sentir un "abismo" entre el pueblo y el gobierno. "Este gobierno no puede permanecer en el poder después de lo que pasó el 7 de octubre", sostuvo Shahi Gil, un piloto de 50 años.

"No tienen la confianza del pueblo, sus motivaciones se guían por la voluntad de quedarse en el poder, no por lo que es bueno para el país", añadió. En la protesta participaron muchos abuelos, preocupados por el futuro de sus nietos.

"No tenemos futuro con ese gobierno y ese primer ministro. Es corrupto, brutal, violento", dijo Mira Smoli, de 64 años.