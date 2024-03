Kate Middleton informa que tiene cáncer en un video

En un mensaje difundido en redes sociales, la princesa dijo que las pruebas posteriores habían revelado que se había detectado un cáncer, pero agregó que se encontraba bien y cada vez más fuerte.

"No obstante, mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras fases de ese tratamiento", dijo en el video que fue grabado el miércoles.

"Esto, por supuesto, fue un gran shock, y Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra joven familia".

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

El Palacio de Kensington dijo que no daría más detalles sobre el tipo de cáncer, que estaba en una camino de recuperación y que la quimioterapia preventiva había comenzado en febrero.

Catalina y Guillermo habían querido mantener la privacidad sobre el cáncer hasta que sus hijos, el príncipe Jorge, de 10 años, la princesa Carlota, de 8, y el príncipe Luis, de 5, comenzaran sus vacaciones escolares, que empezaron el viernes.

"Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder empezar mi tratamiento. Pero, lo que es más importante, nos ha llevado tiempo explicárselo todo a Jorge, Carlota y Luis de una forma adecuada para ellos, y tranquilizarles diciéndoles que voy a estar bien", dijo.

Con información de Reuters