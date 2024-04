Israel espera que su respuesta a Irán termine con el “intercambio de golpes”

"Tendremos que reaccionar. Los iraníes sabrán que hemos reaccionado. Y espero sinceramente que les sirva de lección de que no se puede atacar a un país soberano sólo porque te parezca factible", dijo Edelstein, que preside la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset.

Pero añadió que espera que el mundo comprenda que a Israel le interesa “continuar con este tipo de intercambio de golpes por golpes. No nos interesa una guerra a gran escala. No estamos, como he dicho, en el negocio de la venganza”.

Funcionarios israelíes afirman que la respuesta a los ataques iraníes será acordada por el primer ministro Benjamin Netanyahu y su gabinete de guerra.

El gabinete de guerra se reunirá por tercera vez la tarde de este martes para decidir una respuesta.

El jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, había prometido que el lanzamiento el sábado por la noche de más de 300 misiles, misiles de crucero y aviones no tripulados desde Irán contra territorio israelí "tendrá una respuesta", pero no dio más detalles.

“No saldrá indeme”

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron este martes que Irán no saldrá “indemne” de su ataque contra territorio israelí.

"No podemos quedarnos con los brazos cruzados ante tamaña agresión, Irán no saldrá indemne", afirmó el portavoz del ejército, Daniel Hagari, durante una visita organizada para la prensa a una base del sur de Israel. "Disparar 110 misiles directamente contra Israel no quedará impune. Responderemos en el momento, en el lugar y de la forma que determinemos", añadió.