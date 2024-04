La Corte Suprema de EU se muestra escéptica sobre la inmunidad de Trump

Sauer respondió que esas hipótesis "suenan muy mal", pero "si es una acción oficial, es necesario que haya un juicio político y una condena" del Congreso antes de que un presidente pueda ser procesado.

Al aceptar a trámite el caso, la Corte Suprema retrasó el comienzo de un juicio en el que se acusa a Trump de conspirar para alterar los resultados de las elecciones de 2020, que ganó Biden.

El fiscal especial Smith presentó el caso contra Trump, de 77 años, en agosto y ha presionado para que el juicio comenzara en marzo.

Pero los abogados de Trump presentaron un aluvión de mociones para aplazarlo, incluida una en la que sostienen que un expresidente goza de "inmunidad absoluta".

Quejas de Trump

Trump se quejó a periodistas en Nueva York antes de entrar en una corte que le juzga por falsificación de registros comerciales para ocultar un pago a una actriz porno para comprar su silencio por una supuesta relación extramatrimonial antes de las elecciones de 2016.

El expresidente dijo que el juez no le permitió asistir a la audiencia en la Corte Suprema. "Me hubiera encantado estar allí, debería estar allí, pero este juez no lo permitió", lamentó. Sin inmunidad "te conviertes en un presidente ceremonial", añadió Trump.

Además del caso en Nueva York, Trump se enfrenta a cargos por las elecciones de 2020 en Georgia y ha sido acusado en Florida por presunto manejo indebido de información confidencial tras abandonar la Casa Blanca.