El terrorismo, una sombra que planea sobre los Juegos Olímpicos de París 2024

"La amenaza es muy alta"

En caso de ataque terrorista, es el GIGN, la únidad de élite de la Gendarmería, la que debe intervenir. Sus miembros estarán "en todo momento" a "proximidad" de la llama, explicó recientemente el ministro del Interior Gérald Darmanin.

También habrá desplegado un dispositivo antidrones con el objetivo de "mantener a distancia" cualquier aparato volador "susceptible de ser utilizado con fines terroristas o perturbadores", según una instrucción consultada por la AFP.

Los Juegos Olímpicos (26 de julio-11 de agosto) y los Paralímpicos (28 de agosto-8 de septiembre) tendrán lugar en un contexto de alto riesgo terrorista, con el plan antiterrorista 'Vigipirate' ya en su nivel máximo desde el pasado 24 de marzo y el atentado del Crocus City Hall en Moscú, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

La ventaja es que "hemos preparado los Juegos en un estado de máxima seguridad, el contexto no es una sorpresa", indica otro alto cargo del ministerio del Interior.

Incluso si en este momento no hay "ninguna" amenaza particular sobre los Juegos, como repiten las autoridades, la "amenaza es muy alta", explicaba recientemente una fuente en seguridad, y el "contexto internacional no ayuda a rebajarlo, al contrario", añadía citando las guerras en Ucrania y Gaza.

La amenaza "endógena" o "interior" sigue siendo la principal, como lo demuestran los últimos atentados cometidos en Arras (al norte de Francia) en octubre de 2023 o al pie de la torre Eiffel en diciembre. Las visitas domiciliarias o registros administrativos son cada vez más numerosos y seguirán "aumentando en intensidad" hasta los Juegos, añade este alto cargo del ministerio.

Primer punto de atención de los servicios antiterroristas a lo largo del período de los Juegos Olímpicos: "El flujo masivo de visitantes, entre los que podrían encontrarse personas malintencionadas", añade la fuente en seguridad.

Otro riesgo, el de la manipulación e injerencias informativas, con el que se busque "asestar golpes a la reputación dando más importancia a los microincidentes".