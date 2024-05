¿Qué países aún no ratifican el Acuerdo de París?

El cambio climático es real y se siente. El mundo lleva once meses seguidos de temperaturas anormalmente cálidas, tanto en el aire como en la superficie de los océanos, de acuerdo con el observatorio europeo Copernicus. El mundo registra una media de temperatura anormal desde junio del año pasado.

Abril de 2024 no es una excepción a esta regla, con una temperatura media de 15.03° C, lo que representa 1.58° C más que un mes de abril promedio de la era preindustrial (1850-1900).