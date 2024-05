Emmanuel Macron trata de desactivar los disturbios en Nueva Caledonia

El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió este jueves que no impondrá "a la fuerza" una controvertida reforma electoral en Nueva Caledonia, en un intento de calmar los disturbios que desde hace 10 días, dejaron seis muertos en este archipiélago del Pacífico.

"Después de escuchar a todo el mundo (...) me he comprometido a que esta reforma no se aprobará a la fuerza" y "que nos daremos unas semanas para permitir el apaciguamiento y la reanudación del diálogo con vistas a un acuerdo global", dijo en rueda de prensa desde Numea.