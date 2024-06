¿Qué es la gripe aviar y en qué países ha habido brotes en el último año?

¿Cuáles son sus síntomas en humanos?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que “cuando la influenza aviar es transmitida al ser humano, los síntomas en las personas pueden ir desde una infección leve de las vías respiratorias superiores (fiebre y tos) hasta neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda (dificultad para respirar), shock e incluso la muerte”

¿Es seguro comer carne de pollo o derivados?

Los CDC señalan que el virus A H5N1 se ha transmitido a los seres humanos por el contacto con alguno de los siguientes elementos:

• Aves infectadas enfermas o muertas

• Excrementos de aves infectadas

• Camas de galpones de aves contaminadas

• Superficies contaminadas, como los recipientes de recolección de huevos.

Para evitar contagios de la enfermedad, la OPS recomienda a la población realizar las siguientes acciones preventivas para manejar alimentos como huevos y carne de aves:

• No consumir o sacrificar anilles que hayan mostrado signos de enfermedad o que haya muerto de manera repentina

• Cocinar bien los huevos y los productos avícolas. Consumirlos crudos o mal cocidos puede provocar enfermedades

• No colocar la carne cocida en el mismo plato donde estuvo antes de cocinarla

• No usar la misma superficie y cuchillo que se usa para la carne cruda para el resto de los alimentos

• Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular carne de aves y huevos crudos