Esa es una de las principales áreas de oportunidad en México para garantizar el acceso de niñas, niñas y adolescentes a asilo. Doy un ejemplo, las cifras del año pasado de niños que entraron en contacto con migración fueron de más de 113,000 y solamente 32,000 tuvieron acceso al procedimiento de la COMAR.

Tomando en cuenta que la mayoría vienen del norte de Centroamérica, ¿no? De esta región conformada por Honduras, Salvador, Guatemala, la mayoría salen huyendo de situaciones de violencia y en teoría deberían ser identificados y tener acceso al sistema de asilo.

Y todavía vemos ahí una obra importante cuando se trata de niñez no acompañada, ¿no? En el mismo, 2023 se registra 6,700 niños no acompañados y la COMAR solamente registró, si no mal recuerdo, un poquito más de 1,000. La mayoría siguen siendo retornados a sus países de origen.

E: ¿Podríamos profundizar en quiénes son estos niños que vienen con sus familias? ¿De qué lugares vienen? Decíamos que del Triángulo Norte, donde sufren violencias, ¿pero qué tipo de violencias?

MR: Además del norte de Centroamérica, también vienen familias, muchas familias de Haití, de Nicaragua, Cuba, Venezuela, e incluso otros países extracontinentales, de otros países fuera de la región en menor medida.

En el norte de Centroamérica sigue siendo frecuente que huyan del reclumtamiento forzado por parte de las pandillas. En el caso de las mujeres adolescentes, el reclutamiento está muchas veces vinculado a temas de explotación sexual, pues les obligan ser, entre comillas, novias o parejas de los pandilleros, algo que claramente no es consensual.