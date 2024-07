¿Por qué Lula da Silva y Javier Milei no se dirigen la palabra?

"Hay que ponerse por encima de estas nimiedades porque son más importantes los intereses de los argentinos y los brasileños que el ego inflamado de algún zurdito", declaró Milei consultado por el canal de televisión LN+ respecto a la petición de Lula.

"¿Cuáles son los problemas, que le dije corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? ¿Qué le dije comunista? ¿Acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada aún cuando sea verdad?", dijo este viernes Milei consultado al respecto.

Consultado sobre la declaración de Lula, el portavoz de la presidencia argentina, Manuel Adorni, dijo el miércoles que Milei no tiene nada de qué arrepentirse.

"Todo lo que el presidente Lula pretenda está dentro de sus deseos y se lo respetamos, pero el presidente no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse, al menos por ahora", dijo el vocero presidencial argentino en una conferencia de prensa.

Adorni dijo que Lula y Milei se encontraron y saludaron brevemente durante la cumbre del G7 en Italia, pero que no tuvieron una reunión bilateral.

Milei no irá a la cumbre de Mercosur

Milei y Lula volverán a coincidir en Asunción a principios de julio durante la cumbre del Mercosur, bloque comercial del cual son socios mayores junto a Paraguay y Uruguay.