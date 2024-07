¿Qué sigue para los demócratas tras el desastroso primer debate Joe Biden?

Joe Biden repite a menudo que es el candidato más capaz de derrotar a Donald Trump, a pesar de que las encuestas muestran que su edad desanima a los votantes.

"Ya no camino con tanta facilidad como antes, no hablo con tanta fluidez como antes, no debato tan bien como antes", pero "puedo hacer este trabajo", dijo Biden en un mitin en Carolina del Norte.

La Convención Nacional Demócrata se realizará entre el 19 y el 22 de agosto en Chicago, Pero está previsto que se oficialice las candidatura de Joe Biden a la presidencia en una videollamada antes del inicio del evento presencial, aunque todavía no hay una fecha de este encuentro virtual.

Las siguientes seis semanas supondrán un reto para el partido, que debe decidir si apoyo a Biden a pesar de las dudas sobre su capacidad para seguir al frente del país por cuatro años más o elegir un nuevo candidato, lo que puede suponer otro dolor de cabeza.

Los demócratas cierran filas con Biden… por ahora

Los líderes demócratas han brindado su apoyo a Biden después de un debate para el olvido.

Ninguna figura importante del partido ha roto filas para pedir la renuncia de Biden, y prominentes demócratas, incluidos los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, expresaron su apoyo total en medio de un torrente de dudas de los ciudadanos e incluso un llamado del consejo editorial del New York Times para que dé un paso al costado.