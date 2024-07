¿Qué ha logrado Javier Milei en sus primeros meses frente a Argentina?

Para lograr este déficit, el presidente sacó la “motosierra” y realizó una importante serie de recortes al gasto público que incluyeron la reducción a la mitad de ministerios y secretarías, el recorte de empleados públicos con menos de un año de antigüedad, la suspensión de la obra pública por un año, la reducción de subsidios a la energía y al transporte la suspensión de la publicidad del gobierno en medios por un año, la reducción "al mínimo" de las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias.

Esto se tradujo en la paralización de las obras públicas, miles de despidos, derrumbe del consumo, caída de las jubilaciones y un desplome del poder adquisitivo, lo que atizó protestas sociales y dos huelgas generales de las centrales obreras.

La paralización de las obras públicas, por ejemplo, ha provocado una caída del 32% en la construcción durante el primer cuatrimestre de 2024, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

"Es como si ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el gas, el agua, las expensas, el alquiler, la señora que trabaja, la niñera, digan 'tengo superávit'. No hermano, no tenés superávit", dijo la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en un discurso en abril.

Argentina atraviesa una fuerte recesión económica con una caída del producto Bruto Interno del 5.1% en el primer trimestre de este año, la inflación en 276% interanual a mayo y la mitad de la población en la pobreza.