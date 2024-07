Parece poco probable que Macron pueda volver a impulsar la política, aunque ya había impulsado gran parte de su agenda, incluido el aumento de la edad de jubilación que provocó protestas callejeras y un divisivo proyecto de ley de inmigración.

¿Cómo serán las negociaciones en la izquierda?

Los líderes de los partidos que componen el NFP se reunieron durante la noche y debían reunirse nuevamente más tarde el lunes para discutir quién debería reemplazar a Attal y qué estrategia debería adoptar la alianza, dijo una fuente del Partido Comunista, uno de sus miembros más pequeños.

"No va a ser sencillo, no, no va a ser fácil, y no, no va a ser cómodo", dijo la líder del Partido Verde, Marine Tondelier, a la radio France Inter. "Va a tomar un poco de tiempo”.

El NFP, reunido apresuradamente para estas elecciones en un intento de unificar el voto de izquierda contra la extrema derecha, no tiene un líder único y no dijo antes de las elecciones quién sería su elección para primer ministro.

Tondelier, una de las figuras del NFP consideradas candidatos potenciales para el puesto, dijo en la radio France Inter que podría ser alguien del partido de extrema izquierda Francia Insumisa, los Verdes o los Socialistas, los tres partidos más grandes de la alianza.

Pero no pareció haber consenso sobre grandes cuestiones como si el bloque debería buscar el apoyo de otras fuerzas como los centristas de Macron.