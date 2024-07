Netanyahu niega cometer un genocidio en Gaza en su discurso al Congreso de EU

Kamala Harris no asistió a su discurso debido a un viaje previsto previamente, aunque en teoría debía estar presente por su papel como presidenta del Senado. Hablará por separado con el dirigente israelí el jueves.

El viernes Netanyahu viajará a Mar-a-Lago, invitado por Donald Trump, con quien tiene un estrecho vínculo.

No es la primera vez que Benjamin Netanyahu tiene la oportunidad de inmiscuirse en la política estadounidense.

Ya en 2015 utilizó el Congreso para intentar forzar la mano del entonces presidente Barack Obama en contra de un acuerdo nuclear con Irán.

Una visita polémica

Netanyahu no viajó a Washington invitado por la Casa Blanca, sino por los líderes republicanos del Congreso, a los que se unieron de mala gana los demócratas.

Es la cuarta vez que Netanyahu se dirige al Congreso, un récord para un líder extranjero y un privilegio normalmente reservado a líderes en visitas de Estado.

La visita del primer ministro israelí provocó varias manifestaciones de rechazo, tanto de la sociedad civil, como de algunos políticos estadounidenses.

Muchos congresistas demócratas están furiosos por la forma en la que Netanyahu libra la guerra en Gaza contra el grupo islamista palestino Hamás y algunos han anunciado un boicot al discurso. Nancy Pelosi, muy influyente en el partido, anunció que no asistiría.

"Para él, todo esto se trata de apuntalar su apoyo en casa, que es una de las razones por las que no quiero asistir", dijo el senador Chris van Hollen a periodistas. "No quiero formar parte de un apoyo político en este acto de engaño. No es el gran guardián de la relación entre Estados Unidos e Israel”.