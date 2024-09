Claudia Sheinbaum se une a la lista de mujeres presidentas en el mundo

África

Judith Suminwa (República Democrática del Congo, desde abril de 2024)

Es la primera mujer en dirigir el gobierno congoleño. Es maestra en Economía aplicada por la Universidad Libre de Bruselas. Trabajó en el sector bancario antes de unirse a agencias de la ONU, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Posteriormente trabajó en el Ministerio de Presupuesto, luego fue subcoordinadora del Consejo de Vigilancia Estratégica Presidencial (CPVS).

Sahle-Work Zewde (Etiopía, desde octubre de 2018)

Es la primera mujer presidenta de Etiopía y una luchadora por la paz y los derechos de las mujeres. Fue elegida en 2018 por el Parlamento. Abanderada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fue embajadora en Senegal, Yibuti y Francia. En 2009 tuvo su primer puesto en la ONU como jefa de la Oficina Integrada para la Consolidación de la Paz en la República Centro Africana. En 2011 se convirtió en la primera persona en asumir el cargo de directora general de la oficina de la ONU en Nairobi.

Victoire Tomegah Dogbé (Togo, desde septiembre de 2020)

Es la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Togo, tras la renuncia de Komi Sélom Klassoum. Anteriormente fue ministra de Desarrollo de Base, Artesanía, Juventud y Empleo Juvenil, y directora del gabinete del presidente Faure Gnassingbé.

Samia Suluhu Hassan (Tanzania, desde marzo de 2021)

Actualmente es la sexta persona en ocupar la presidencia de la República Unida de Tanzanía, tras la muerte del presidente John Magufuli. Antes se desempeñó como ministra de Estado en la Oficina de la Vicepresidencia, responsable de los Asuntos de la Unión entre 2010 y 2015; y ministra del Gobierno semiautónomo de Zanzíbar, su región natal, entre los años 2000 y 2010.

Asia

Salome Zourabichvili (Georgia, desde diciembre de 2018)

Es la primera presidenta de Georgia. Estudió en el Instituto de Estudios Políticos y realizó la maestría en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia. Trabajó en el servicio diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia en varias embajadas y varias representaciones francesas para organizaciones internacionales como la ONU, OTAN, OSCE y la Unión Europea Occidental.

Fue nombrada Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Francia en Georgia en 2003. Un año después, y hasta 2005 fue Ministra de Asuntos Exteriores de Georgia. Fundó el partido “El camino de Georgia”. Fue profesora y dirigió el grupo de seguimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las sanciones contra Irán (2010-2015).

En 2016 fue elegida como diputada independiente y actualmente es presidenta.

Droupadi Murmu (India, desde julio de 2022)

Ganó la presidencia como candidata del Partido Bharatiya Janata (BJP). Es la primera persona que pertenece a la comunidad tribal y segunda mujer en ocupar el cargo. Antes fue gobernadora de Jharkhand , miembro de la Asamblea Legislativa de Odisha, ministra de Estado.

Oceanía

Hilda Heine (Islas Marshall, desde enero de 2024)

Es política y profesora, propulsora de los derechos de la mujer y la educación. Es la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta. Anteriormente fue diputada en el parlamento nacional Nitijeļā y seguidamente Ministra de Educación.

Se licenció en Magisterio por la Universidad de Oregón, maestra en la Universidad de Hawai y doctora por la Universidad del Sur de California. En el 2000 fundó la asociación "Women United Together Marshall Islands (WUTMI)", con propuesta de defensa de los derechos de la mujer. Desde 2005 forma parte de la organización "Pacific Resources for Education and Learning (PREL)" sobre educación y aprendizaje.

Fiamē Naomi Mata'afa (Samoa, desde mayo de 2021)

Es la primera mujer Ministra de Samoa, donde también fue pionera en la vicepresidencia. Es miembro del Parlamento por el distrito electoral de Lotofaga, en la costa sur de Upolu. Desempeñó antes como ministra de ducación, Deportes y Cultura; Justicia y Administración de Tribunales; y Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Fiamē ha representado a su país ante los consejos de la UNESCO y en los Gobernadores de la Commonwealth of Learning.