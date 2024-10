Acusado en el caso Pelicot dice que "no podía controlar" su sexualidad

Jérôme V, uno de los acusados en el juicio en Francia por las agresiones sexuales a Gisèle Pelicot, que había sido drogada previamente por su esposo, declaró el miércoles ante el tribunal que participó en seis violaciones porque "no podía controlar [su] sexualidad".

"No regresaba porque el 'modo violación' me gustara, sino porque no podía controlar mi sexualidad", insistió Jérôme V., exempleado de un supermercado de 46 años, ante el tribunal de Aviñón, en el sur de Francia.