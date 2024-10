Fósforo blanco, un arma prohibida que usa Israel en Líbano

Las acusaciones recientes hacia Israel por el uso de fósforo blanco sobre poblaciones civiles en el sur de Líbano han despertado preocupaciones a nivel internacional. Videos compartidos en redes sociales muestran explosiones que concuerdan con los efectos de este tipo de munición en localidades como Kfar Kila. Si bien la legislación internacional no prohíbe completamente el fósforo blanco, su uso en áreas con civiles está restringido debido al grave peligro que representa.

Israel is dropping white phosphorous on Lebanon - a chemical weapon which causes deep and severe burns to the skin and damages the eyes and lungs.

Another crime against humanity.

Barbarism is being livestreamed - sponsored by Western governments. pic.twitter.com/m5BNb3s7K4

