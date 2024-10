Después de la muerte de Hasán Nasralá, ¿qué sigue para Hezbolá, Líbano e Irán?

El asesinato de Nasralá se produce casi dos meses después de que el líder del movimiento palestino Hamás, Ismail Haniyeh, muriera a finales de julio en una explosión en Teherán, a donde se desplazó para asistir a la toma de posición del presidente iraní, Masud Pezeshkian.

El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió el lunes, en comentarios dirigidos a Irán, de que no había ningún lugar en Oriente Medio fuera del alcance de Israel, dos días después de que el Ejército israelí mató al líder del grupo militante libanés Hezbolá, respaldado por Teherán.

El líder israelí habló en inglés en un video de tres minutos difundido por su oficina en el que dijo que se dirigía al pueblo iraní.

"No hay lugar en Oriente Medio al que Israel no pueda llegar. No hay lugar al que no vayamos para proteger a nuestro pueblo y proteger a nuestro país", dijo Netanyahu.

¿Qué sigue para Líbano?

Israel dijo el lunes que una invasión terrestre era una opción en Líbano tras dos semanas de intensos ataques aéreos y la eliminación de Nasralá, pero el líder adjunto del grupo dijo que estaban preparados para cualquier ofensiva.

En una conversación con soldados desplegados en la frontera norte de Israel, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que Israel haría todo lo necesario para garantizar el regreso de los ciudadanos que han huido de los cohetes de Hezbolá durante casi un año de guerra fronteriza.