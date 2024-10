Melania Trump comparte pocos secretos sobre la Casa Blanca en sus memorias

La chaqueta de la polémica

El libro incluye numerosas fotos de su infancia, su vida con Donald Trump y su paso por la Casa Blanca, así como de su campaña publicitaria para los cigarrillos Camel en 1997.

También se pronuncia sobre la polémica en torno a los deportistas trans y afirma que, aunque apoya "plenamente a la comunidad LGBTQIA+", no cree que las mujeres transgénero deban poder participar en deportes femeninos.

Critica a la actriz Rosie O'Donnell —que mantiene una larga enemistad con Trump previa a la era política— por sugerir que su hijo con el expresidente, Barron, podría ser autista. El incidente provocó su "ira" y la llevó a luchar contra el ciberacoso, una iniciativa que defendió bajo el lema "Be Best".

Melania Trump no habla de los numerosos escándalos que han salpicado a su marido, entre ellos, varias denuncias de agresión sexual contra él, ni de que encubrió pagos por el silencio de la actriz de cine porno Stormy Daniels en vísperas de las elecciones de 2016.

Tras considerar que su experiencia como inmigrante le "abrió los ojos a las dificultades a las que se enfrentan todos los que desean convertirse en ciudadanos estadounidenses", se refiere al escándalo que provocó la chaqueta con el mensaje impreso "REALLY DON'T CARE, DO U?" (No me importa, y a ti?) que llevó durante un viaje a la frontera de Texas (sur) para visitar a niños inmigrantes.

La chaqueta no tenía nada que ver con los niños, asegura. Estaba dirigida a "los medios de comunicación" para "hacerles saber que no me preocupaban sus opiniones sobre mí".