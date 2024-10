Kamala Harris asegura que su presidencia no será una continuación de la de Biden

La vicepresidenta se enfrentó a un duro intercambio con el veterano periodista Bret Baier, el corresponsal de Fox News en la Casa Blanca.

"Tienes que dejarme terminar" de hablar, soltó ella varias veces, cuando él le preguntó por el número de migrantes en situación irregular.

Cuestionamientos por su política migratoria

El presentador, con fama de duro pero justo, quiso saber si se arrepentía de haber puesto fin al programa Quédate en México, introducido por el expresidente Trump durante su mandato para que los migrantes esperen el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera.

La exfiscal de 59 años insistió en que el sistema migratorio "está roto" y acusó a Trump de poner obstáculos para arreglarlo, bloqueando un proyecto de ley bipartidista. Prefirió correr de un problema en lugar de arreglar un problema", dijo Harris.

El periodista destacó que migrantes liberados en espera de juicio migratorio cometieron crímenes atroces y lo ilustró con el video de la madre de una chica asesinada.

"Son casos trágicos, no cabe duda (...) y no puedo ni imaginar el dolor que han experimentado las familias de esas víctimas por una pérdida que no debería haber ocurrido" pero "también es cierto que si se hubiera aprobado una seguridad fronteriza hace nueve meses, habríamos tenido más agentes fronterizos en la frontera" con México, se defendió ella.