Resultados de las elecciones en Estados Unidos: Trump gana las elecciones

Una primera tanda de resultados fluirá entre las 19:00 y las 22:00 horas ET (17:00 y 20:00 horas, tiempo de la Ciudad de México). En esa franja horaria cierran las urnas en la mayoría de los estados columpio, como Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Arizona y Nevada, de acuerdo con The New York Times.

Debido a la variedad en los husos horarios y políticas de conteo de cada estado, los resultados definitivos pueden demorarse por algunos días, como sucedió en la elección de 2020, en la que se pudo proyectar la victoria del demócrata Joe Biden cuatro días después de la elección.