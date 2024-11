¿Quién es Tom Homan, zar de la frontera que nombró Trump?

"Me complace anunciar que el exdirector de ICE e incondicional en el control fronterizo, Tom Homan, se unirá a la Administración Trump a cargo de las Fronteras de nuestra Nación ('El Zar de la Frontera')", escribió Trump en su red, Truth Social.

Conozco a Tom desde hace mucho tiempo y no hay nadie mejor que él para vigilar y controlar nuestras fronteras Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos

Tom Homan estará a cargo de "todas las deportaciones de extranjeros ilegales", añadió Trump.

Durante la campaña electoral, Trump agitó el miedo al migrante con amalgamas y exageraciones de cifras, y llegó a decir que estos "envenenan la sangre del país".

El presidente electo prometió también poner fin a programas de acogida a migrantes implementados en años recientes por Washington y reinstaurar la política de separación de familias en la frontera.

Tengo un mensaje para los millones de inmigrantes ilegales que Joe Biden permitió entrar a nuestro país: comiencen a hacer sus maletas ya declaró Honan en julio durante la Convención Nacional Republicana

¿Quién es el zar de la frontera?

Homan dirigió ICE durante el precedente mandato de Trump (2017-2021); sin embargo, no fue ratificado por el Senado estadounidense.

Durante la primera presidencia de Trump, cerca de 4 mil niños migrantes fueron separados de sus padres, puestos en detención, esta iniciativa de separar a familias migrantes atrajo diversas críticas por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos.

Arrestos selectivos: Homan

Homan ofreció una entrevista a la cadena CBS en la que ratificó que está de acuerdo en las políticas migratorias de Trum, pero descartó que se trate de una limpieza masiva, más bien su política se enfocará en “arrestos selectivos”.

“Sabremos a quién vamos a arrestar, dónde es más probable encontrarlos en función de numerosos procesos de investigación”

“Bueno, déjeme decirle lo que no va a ser. No va a ser una limpieza masiva de barrios. No va a ser la construcción de campos de concentración. Lo he leído todo. Es ridículo”, aseguró el próximo funcionario de EU.

Trump, quien nunca aceptó su derrota en las elecciones de 2020, se impuso en los comicios del 5 de noviembre y asumirá la presidencia en enero.