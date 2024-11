Más redes y menos medios: así se informaron los estadounidenses sobre política

Aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses usan CNN (53%) o Fox News (50%) como fuente mayor o menor de noticias políticas, mientras que alrededor de cuatro de cada 10 dijeron lo mismo sobre MSNBC (41%).

En cambio, tanto The New York Times (38%) como The Washington Post (32%) han perdido parte de su relevancia como una fuente de información política para los estadounidense. La proporción de estadounidense que utilizan estos periódicos tradicionales ha disminuido modestamente desde 2020 (del 42% y el 39%, respectivamente).

Tanto el Times como el Post son fuentes de consumo de noticias importantes para los demócratas, pues son consultados por un 53% y un 48% de las personas que se identifican como demócratas respectivamente.

Los republicanos más jóvenes son menos propensos que sus homólogos republicanos mayores a decir que utilizan tanto Fox News como Talk Radio como fuentes de noticias políticas y electorales.

Los jóvenes entre 18 y 29 años que apoyan al Partido Republicano tienen más probabilidades que los republicanos mayores de usar varias otras fuentes, incluyendo The New York Times, The Washington Post y CNN, fuentes más relacionadas con los demócratas.

The Washington Post causó revuelo en los últimos días de las campañas al decidir no dar su respaldo a ningún candidato, algo que no pasaba desde 1988.

Después de recibir críticas, incluso de los periodistas del diaro, Jeff Bezos, propietario del periódico y fundador de Amazón, escribió un artículo en el que defendió su decisión. En la pieza, el empresario cuestiona la pertinencia de los apoyos de los medios de comunicación, en un momento en el que estas instituciones han perdido la confianza de las personas.

"Los respaldos presidenciales no hacen nada para inclinar la balanza de una elección", escribió. "Ningún votante indeciso en Pensilvania va a decir: 'Voy con el respaldo del periódico A'. Ninguno. Lo que realmente hacen los respaldos presidenciales es crear una percepción de sesgo. Una percepción de no independencia".

¿Cómo se consumen las noticias en redes sociales?

Para los adultos menores de 45 años, las redes sociales significan ya una parte muy importante de su dieta noticiosa.

Facebook y YouTube superan a todos los demás sitios de redes sociales como lugares donde los estadounidenses reciben noticias regularmente. Alrededor de un tercio de los adultos estadounidenses dicen que regularmente reciben noticias en cada uno de estos dos sitios.

YouTube, por ejemplo, ha vivido en los últimos años una importante evolución como un medio para consumir noticias en los últimos cuatro años.