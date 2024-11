Sarah McBride: primera mujer trans en el Congreso y nueva batalla cultural

Su predicción no tardó en cumplirse. Apenas semanas después de su elección y antes de asumir su puesto en la Cámara de Representantes el próximo 3 de enero, McBride se convirtió en el objetivo de una resolución presentada por la congresista republicana Nancy Mace. La iniciativa busca restringir el acceso de mujeres transgénero a los baños femeninos en el Capitolio, bajo el argumento de que dichos espacios deben ser utilizados solo por personas según su sexo biológico.

"Solo porque un congresista quiera llevar minifalda no significa que pueda entrar en un baño de mujeres", escribió Mace en redes sociales en un comentario que rápidamente generó críticas por su tono despectivo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intentó ganar tiempo para debatir el tema y finalmente se mostró a favor de la prohibición, afirmando que los baños de un solo sexo estarían "reservados a individuos de ese sexo biológico".

Aunque McBride aclaró que no usa minifaldas, sino vestidos hasta la rodilla, optó por no reaccionar directamente al insulto. En su lugar, emitió un comunicado asegurando que respetará las normas del Congreso, aunque no esté de acuerdo con ellas.

"No estoy aquí para pelearme por los baños", afirmó McBride, quien centró su atención en problemas más amplios, como la vivienda y la inflación, temas prioritarios para sus votantes en Delaware.

La "guerra cultural" en torno a los derechos transgénero

La controversia en torno a McBride refleja un contexto político más amplio en Estados Unidos, donde temas relacionados con los derechos de las personas transgénero se han convertido en un campo de batalla clave entre conservadores y progresistas.

Donald Trump, presidente electo republicano, ha intensificado los ataques hacia la comunidad LGBTQ+ en su campaña presidencial, utilizando el acceso a baños y la participación de mujeres trans en deportes femeninos como temas centrales para movilizar a su base política.

Trump ha prometido erradicar lo que llama la "locura transgénero" en los colegios y sacar "a los hombres del deporte femenino". Además, ha criticado duramente la "ideología woke", un término que usa para referirse a políticas progresistas relacionadas con el género, el racismo y otras formas de inclusión.

Por su parte, McBride se ha mantenido como una defensora visible y activa de los derechos transgénero desde el inicio de su carrera política.

Durante su tiempo como senadora estatal en Delaware, lideró campañas para aprobar leyes que prohibieran la discriminación por identidad de género, enfrentándose a insultos y deshumanización pública. Su activismo no solo la llevó a ser elegida como la primera senadora estatal transgénero en 2020, sino también a ganar un lugar destacado en el Partido Demócrata.