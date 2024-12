Trump promete designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas

Trump dio pocos detalles concretos sobre la campaña, que no parece haber mencionado antes y que comparó con dirigir una campaña política. Según indicó, su administración gastará "mucho dinero" en el programa, aunque precisó que sería una "cantidad muy pequeña de dinero, relativamente".

El equipo de transición de Trump no respondió a una petición de más información.

El plan de Trump tiene ecos de la campaña antidroga "Just say no", liderada por la exprimera dama republicana Nancy Reagan en la década de 1980 para animar a los jóvenes a rechazar las drogas.

Se calcula que este año morirán entre 50,000 y 60,000 estadounidenses por sobredosis de opiáceos sintéticos, la mayoría por consumo de fentanilo o drogas estrechamente relacionadas.

La crisis del fentanilo ocupó un lugar destacado en la campaña de Trump para 2024, pese a que las muertes por opioides sintéticos se duplicaron con creces bajo su mandato de 2017 a 2021.

Trump también revivió el domingo una promesa de campaña de designar a los cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas.

"Designaré de inmediato a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras", afirmó.

"Hablé con la nueva presidenta, que es una mujer encantadora y maravillosa (...), pero le dije: no se le puede hacer esto a nuestro país, no vamos a aguantar más", declaró.