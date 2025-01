El hackeo chino a empresas de telecomunicaciones de EU es mayor al estimado: WSJ

Los piratas informáticos también aprovecharon dispositivos de red sin parches del proveedor de seguridad Fortinet y comprometieron grandes routers de red de Cisco Systems CSCO.O, informó el periódico.

Además de las profundas intrusiones en AT&T T.N y Verizon VZ.N, los piratas informáticos penetraron en otras redes pertenecientes a Lumen Technologies LUMN.N y T-Mobile TMUS.O, según el informe.

China negó haber participado en tales acciones y acusó a Estados Unidos de vender desinformación.

Crece la preocupación por la magnitud y el alcance del hackeo chino de las redes de telecomunicaciones estadounidenses del que se ha informado y las dudas sobre cuándo podrán las empresas y el Gobierno dar garantías a los estadounidenses sobre el asunto.

El informe añade que el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo a ejecutivos de telecomunicaciones y tecnología en una reunión secreta en la Casa Blanca en otoño boreal de 2023 que los piratas informáticos chinos habían adquirido la capacidad de cerrar a voluntad docenas de puertos, redes eléctricas y otros objetivos de infraestructuras estadounidenses.

La operación de ciberespionaje Salt Typhoon, vinculada a China, tuvo como objetivo los sistemas de AT&T y Verizon, pero las redes estadounidenses de las operadoras inalámbricas son ahora seguras mientras colaboran con las fuerzas de seguridad y las autoridades gubernamentales, dijeron las empresas la semana pasada en su primer reconocimiento de los ataques.

Lumen afirmó que ya no ve indicios de los atacantes en su red y que no se accedió a datos de clientes. T-Mobile dijo que detuvo los recientes intentos de infiltrarse en sus sistemas desde el avance y protegió la información sensible de los clientes para que no se accediera a ella, según el Journal.

Verizon dijo al periódico que un pequeño número de clientes de alto perfil en el gobierno y la política fueron blanco específico de un actor de amenaza y que esas personas habían sido notificadas.

Vandana Venkatesh, director jurídico de Verizon, dijo al periódico que "Verizon ha contenido las actividades asociadas con este incidente en particular".

Cisco y Fortinet declinaron hacer comentarios al medio estadounidense.

Entre los objetivos de Salt Typhoon se encontraban funcionarios relacionados con las campañas presidenciales de la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump.