Más petróleo que Arabia Saudita, pero una economía en ruinas: el caso de Venezuela

"La mayoría de los petroestados se volvieron dependientes del petróleo mientras, o inmediatamente después, estaban estableciendo una democracia, instituciones estatales, un servicio civil independiente y el sector privado, y el estado de derecho", dice Terry Lynn Karl, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Stanford y autor de The Paradox of Plenty, al Council of Foreing Relations.

En los últimos años, las exportaciones de petróleo han financiado casi dos tercios del presupuesto del gobierno. Las estimaciones para 2024 sitúan esta cifra ligeramente más baja, en un 58%.

Sin embargo, la corrupción que ya gangrenaba a una parte de PDVSA se sumó auna mala gestión y decisiones polémicas, que poco a poco mermaron al motor único de la economía

La más espectacular fue el despido de 20,000 trabajadores, la mayor parte de ellos profesionales de alta calificación, entre 2003 y 2004, después de una huelga de más de un mes de la industria que prácticamente paralizó al país.

Eugenio Montoro, exgerente de PDVSA y opositor al régimen chavista, dijo a la agencia AFP que esta decisión no solo generó una caída en la producción, el signo más evidente y cuantificable del derrumbe de la petrolera, sino en otros aspectos clave, como el mantenimiento de las instalaciones.

Aunque la producción siguió en aumento hasta 2008, con un pico de 3.5 millones de barriles diarios, luego se derrumbó hasta los 400,000 barriles diarios, lo que hundió al país en una crisis económica sin precedentes.