De 2015 a 2025, el poder en el mundo giró a la derecha

Italia: Giorgia Meloni

Meloni ha mostrado su cercanía con otros políticos de extrema derecha. (FOTO: Ciro De Luca/REUTERS)

Giorgia Meloni, quien en su juventud era parte de un movimiento posfacista en Italia, arrasó en las elecciones generales de Italia en 2022. Al frente de una coalición de derechas, encabezada por el partido ultraderechista Hermanos de Italia, esta política se convirtió en la primera mujer que gobierna la tercera economía más importante de la zona euro.

La política resta importancia a las raíces posfascistas de su partido y lo presenta como un grupo conservador. Meloni, quien fue ministra de la juventud durante el gobierno, se presenta con un lema: "Dios, patria y familia”.

"No hay mediaciones posibles, se dice sí o no. Sí a la familia natural, no al lobby LGBT; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islámica; sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva”, dijo en un discurso durante su campaña.

Durante su gobierno ha seguido este ideal y ha reducido los derechos para la población LBGT y ha implementado una dura política antiinmigración. La líder italiana también ha atacado la libertad de los medios de comunicación y ha iniciado reformas institucionales centralizadoras.

Alemania: Alice Weidel

Alice Weidel preside el partido AfD junto con Tino Chrupalla. (FOTO: Axel Schmidt/REUTERS)

Alice Weidel es una de las pocas mujeres en Alternativa por Alemania (AfD), un partido dominado por hombres, pero es uno de los pesos pesados de esta organización. Preside el partido y el grupo parlamentario junto con Tino Chrupalla.

Weidel se presentó con Chrupalla a las últimas elecciones federales de 2021. El resultado fue decepcionante para el AfD: obtuvo el 10.3%, frente al 12.6% de 2017, de acuerdo con la Deutsche Welle.