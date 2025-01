Trump firmará órdenes ejecutivas sobre inmigración y comercio en su primer día

Donald Trump dijo casi un año antes de las elecciones que si volvía a la Casa Blanca, sería un dictador, pero solo por un día.

“Adoro a este tipo. Me dice: 'no vas a ser un dictador, ¿verdad?', y le digo: 'no, no, no, aparte del primer día. Vamos a cerrar la frontera y vamos a perforar, perforar, perforar. Después de eso, no soy un dictador’”, dijo el presidente en una entrevista con Sean Hannity en diciembre de 2023, muchos meses antes de ganar la presidencia por segunda vez.