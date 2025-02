Cae un jet en Filadelfia, Estados Unidos, con seis mexicanos a bordo

Este viernes 31 de enero, aproximadamente a las 6:30 pm (hora local), se reportó la caída de un jet privado Learjet 55 entre las avenidas Cottman y Bustelton, cerca del centro comercial Roosevelt, al noreste de Filadelfia, Pensilvania, en Estados Unidos.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA), el avión despegó del Aeropuerto del Noreste de Filadelfia y se dirigía al Aeropuerto Nacional de Springfield-Branson en Missouri.

El incidente fue confirmado por la Oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad y Philadelphia Fire, quienes lanzaron anuncios para evitar la zona.

Expect the extended closure of Cottman Avenue between the Roosevelt Boulevard and Bustleton Avenue and outer southbound lanes of the Boulevard for the incident response. Avoid area and make alternate travel plans. pic.twitter.com/nmpR5SoLrb

— Philadelphia OEM (@PhilaOEM) February 1, 2025