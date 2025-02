Elon Musk quita sede a USAID y se la entrega a la Patrulla Fronteriza

La DOGE, creada con el objetivo de reducir el gasto público y reorganizar agencias consideradas ineficientes, dirigió su atención a USAID como parte de un esfuerzo mayor para recortar el presupuesto federal. Elon Musk, junto con su equipo de asesores, justificó la reestructuración de la agencia señalando que sus fondos serían mejor utilizados en infraestructura interna y programas de innovación tecnológica dentro del país.

Según Musk, la "caridad internacional" debía ser responsabilidad de organizaciones privadas y no del gobierno estadounidense.

