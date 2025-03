"No hay absolutamente ninguna justificación ni necesidad de aplicar estos aranceles hoy", dijo Trudeau, y agregó que Canadá impugnaría las medidas estadounidenses en la Organización Mundial del Comercio y a través del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Trudeau aseguró que su país encontrará nuevas formas de cooperar con México para lidiar con los aranceles impuestos por Trump. También calificó la decisión de Trump, de imponer tarifas a sus dos principales socios comerciales, como “algo muy tonto”.

"No es mi costumbre estar de acuerdo con el Wall Street Journal, pero Donald, señalan que a pesar de que eres un tipo muy inteligente, esto es algo muy estúpido. Los dos amigos peleando es exactamente lo que nuestros oponentes en todo el mundo quieren ver", dijo el primer ministro canadiense, en referencia a un editorial del diario financiero que criticó este movimiento de Trump.

Si los aranceles estadounidenses persisten, Canadá impondrá un gravamen del 25% sobre otros 125,000 millones de dólares canadienses de importaciones estadounidenses en 21 días, agregó el primer ministro.

"Nuestros aranceles permanecerán en vigor hasta que se retiren los aranceles estadounidenses, y ni un momento antes. Y si estos aranceles no cesan, estamos en conversaciones activas y en curso con provincias y territorios para perseguir varias medidas no arancelarias, medidas que demostrarán que no hay ganadores en una guerra comercial", dijo Trudeau.