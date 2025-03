Las amenazas de deportación de Trump convierten en pesadilla el sueño americano

Además el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de la migración y la vigilancia fronteriza, modificó las reglas para implementar redadas. Lugares que antes no vivían estos operativos, como escuelas y centros religiosos, son escenario de detenciones masivas en la administración Trump.

El miedo de los inmigrantes está justificado. Aurora, parte de la zona metropolitana de Denver, Colorado, es el epicentro de las redadas del ICE. Las iglesias y las mezquitas de este suburbio lucen vacías, de acuerdo con testimonios.

"Es peor que una cárcel", dijo Maoro, un albañil que vive en esta ciudad y que no dio su apellido por motivos de seguridad. En el último mes, evitó salir de casa, temeroso de que oficiales de migración lo detengan y deporten porque es indocumentado.

Este hombre de 59 años aseguró que no sale a trabajar, porque se siente enfermo. Si no labora, no obtiene ingresos, por lo que no pagó su renta en febrero. Asegura que nunca sintió tanto miedo.

Oficiales del ICE realizaron redadas en Denver y Aurora el 5 de febrero, y arrestaron a varias personas. Algunos de estos detenidos forman parte del grupo de 213 inmigrantes venezolanos que el gobierno de Trump envió a una prisión de máxima seguridad en El Salvador por presuntamente ser parte del Tren de Aragua, una organización criminal.

La posibilidad de terminar en una prisión en un país extranjero aterra a los inmigrantes de este país sudamericano, quienes prefieren ser deportados directamente a Venezuela.