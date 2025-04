Ucrania tiene pruebas de que China suministra artillería a Rusia: Zelenski

Esta acusación puede intensificar las tensiones entre Kiev y Pekín, por el hecho de que Ucrania hiciera pública la captura de ciudadanos chinos que luchaban por Rusia en la semana pasada.

El presidente ucraniano aseguró que “cientos” de ciudadanos chinos han sido reclutados por Rusia para combatir en Ucrania.

Sin embargo, China ha intentado hasta ahora mantener una percepción externa de neutralidad en la guerra, pero tiene una estrecha alianza política y económica con Rusia.

Los miembros de la OTAN afirman que Pekín es un "facilitador decisivo" de la invasión rusa, que nunca ha condenado.

Estados Unidos, Ucrania, Alemania, Francia, Reino Unido y Ucrania se reunirán la siguiente semana en Londres para discutir cómo poner fin al conflicto bélico.

El presidente francés, Emmanuel Macron, compartió este jueves que se reunió con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el embajador especial estadounidense Steve Witkoff, como parte de los esfuerzos por la paz en Ucrania y Medio Oriente.

Thank you @SecRubio and @SteveWitkoff for our discussions in Paris following our meeting in Washington with President @realDonaldTrump .

We are intensifying our efforts for peace in Ukraine and in the Middle East. Coordination among allies is essential. pic.twitter.com/Jfc8Eaz0Vd

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 17, 2025