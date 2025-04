La fortuna del papa Francisco: ¿cuánto dinero dejó tras su muerte?

Francisco realizó más de 45 viajes internacionales durante su pontificado, incluyendo el primero de cualquier papa a Irak, Emiratos Árabes Unidos, Myanmar, Macedonia del Norte, Bahréin y Mongolia.

Pero el exarzobispo de Buenos Aires nunca regresó a Argentina, donde dividió opiniones pero se ganó el apodo de "papa villero" por su dedicación a los pobres y por pasar tiempo en barrios carenciados de la capital, conocidos como "villas".

¿Cuánto ganaba el papa Francisco?

"Yo no tengo sueldo" , fue la respuesta que dio el pontífice en el documental Amén. Francisco responde, a pregunta expresa de jóvenes que con los que convive.

"Yo cuando necesito plata para comprarme zapatos o algo así voy y la pido, o sea yo no tengo sueldo. Y a mi eso no me provoca porque sé que me dan de comer gratis", afirma en el video que está disponible en Disney+.

De acuerdo al diario argentino Clarín, los cardenales llegan a recibir un sueldo de hasta 5,900 dólares mensuales.

Es importante destacar que el Vaticano funciona como cualquier otro estado. Sus ingresos provienen de las donaciones que se le hace a la iglesia y de los rendimientos que se obtienen de las inversiones que hacen en diferentes mercados y activos, y que no tienen nada que ver con temas religiosos.

La fortuna que dejó el papa

De acuerdo al sitio CelebrityNetworth , la fortuna de Francisco ascendía a 100 dólares. El Clarín señaló que tampoco dejó propiedades y cuentas a su nombre.

Un funeral austero: lo que pidió en su testamento

La última voluntad del papa Francisco detalla que será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, uno de los lugares más significativos de su vida espiritual. Esta decisión lo convierte en el primer papa en más de un siglo que no descansará en la basílica de San Pedro.

“El sepulcro debe estar en la tierra; sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción: Franciscus”, dejó escrito el pontífice. Su testamento , firmado el 29 de junio de 2022 en la residencia Santa Marta, fue compartido por Vatican News tras su fallecimiento a los 88 años.

La Santa Sede informó que el funeral tendrá lugar el sábado en la plaza de San Pedro. Sin embargo, sus restos no quedarán ahí. Francisco pidió que su tumba se ubique en el nicho lateral entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza de la Basílica de Santa María la Mayor, a casi cuatro kilómetros del Vaticano.