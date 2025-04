Una de las cuentas asociadas a Trump en la red social X compartió el jueves una fotografía de Eric Trump, hijo del mandatario, usando la gorra. El accesorio se vende por 50 dólares, mientras el presidente celebra esta semana sus primeros 100 días del segundo mandato con una aprobación en descenso.

La promoción de la gorra se da en un contexto en el que “una serie de sondeos revelan una caída en el índice de aprobación del presidente, quien la semana que viene celebra en Michigan los 100 primeros días de su segundo mandato”, según informó The New York Times.

El descontento de la población se centra especialmente en dos temas: el manejo del costo de vida y la guerra comercial impulsada por la administración republicana.

"No estoy bromeando": Trump insiste en buscar una vía

Trump ocupó previamente la presidencia entre 2017 y 2021 y regresó al poder en las elecciones de 2024, tras una polémica campaña centrada en la economía, la migración y la llamada “restauración del orden”.

Aunque la Constitución establece que “ninguna persona puede ser elegida más de dos veces para el cargo de presidente”, Trump ha declarado públicamente que no descarta buscar una vía legal para permanecer en el poder más allá del periodo actual.

En una entrevista con Kristen Welker, de NBC, en marzo pasado, Trump dijo: “No estoy bromeando” cuando se le preguntó si consideraba un tercer mandato. “Hay métodos mediante los cuales se podría hacer”, afirmó.

Uno de esos métodos, explicó, sería postular a su actual vicepresidente, JD Vance, como cabeza de fórmula para las elecciones de 2028, con él mismo como vicepresidente. Según su planteamiento, Vance podría renunciar en 2029 y Trump asumiría la presidencia nuevamente.

Esta estrategia choca directamente con la Constitución de Estados Unidos.

La Enmienda 22 establece los siguiente: “Ninguna persona puede ser elegida más de dos veces para el cargo de presidente”, y quienes hayan ejercido la presidencia por más de dos años de un periodo ajeno, sólo pueden ser elegidos una vez.

Además, la Enmienda 12 indica que cualquier persona “inelegible constitucionalmente” para ejercer como presidente también queda excluida del cargo de vicepresidente.

Steve Bannon, exasesor de Trump, comentó el 11 de abril en el programa Real Time With Bill Maher que tenía “un equipo de personas” trabajando en esquemas para “rodear la Enmienda 22”. No ofreció más detalles. En el pasado, Bannon sugirió que Trump podría postularse nuevamente porque sus dos mandatos no fueron consecutivos.